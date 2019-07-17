Bursluluk sınavı sonuçları 2019 ne zaman İOKBS sonuç sorgulama

2 Haziran'da MEB tarafından yapılan bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması öğrencilerin gündeminde. İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019'da açıklanacak. Bursluluk sınavından geçmek için 80 net çıkarmak gerekiyor. Burs ödemeleri ise 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlayacak.

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 2 Haziran'da sınava giren öğrencilerin gündeminde. MEB tarafından yapılan İOKBS sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Sınavdan geçer not almak için 80 net gerekiyor. Bursluluk ödemeleri ise Ekim ayında başlayacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri, öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ?

Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.