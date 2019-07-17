CHP'den Ömer Çelik'e yanıt: Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun

CHP'yi FETÖ'yü örtbas etmekle suçlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Şamil Tayyar'ın, "Çok ciddi bir FETÖ borsası var. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar" sözlerini hatırlatarak, "Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun" diye konuştu.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Öztrak, AK Partili Ömer Çelik'in 'FETÖ borsası' ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

"Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun"

Öztrak, "Aslında Çelik internete girse FETÖ borsasını görecek. İzmir'de bir iş adamı öldürüldü. Bu iş adamı aynı zamanda AK Parti'nin il yöneticisiydi. Baktığınızda burada mafyaya kadar uzanan ilişki zinciri var. O dosyayı Çelik alsın baksın, orada FETÖ borsasını görecek. Bu davanın 69 tane sanığı var, 7'si tutuklu. Peki sadece İzmir'de mi var, hayır. İstanbul'da da var. İstanbul Adliyesi'nde örgüt üyelerine para karşılığı takipsizlik kararı sözü veren kadın avukat var. Bu avukat KADEM'in hukuk bürosunda yer alıyormuş. Sonra ihraç edilmiş. Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun. Sizin eski vekiliniz: 'Çok ciddi bir FETÖ borsası var. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar' demişti" ifadelerini kullandı.

"Dosya bulmakta zorluk çekiyorsa kendisine klasörler verebiliriz"

Öztrak, "Çelik şunu bilsin, bu işler bizim takibimizdedir. Bunlarla ilgili dosya bulmakta zorluk çekiyorsa kendisine klasörler verebiliriz. FETÖ'nün üstünü örtmekten bahsediyor, ben kendisine 2004 yılındaki milli güvenlik kurulu kararını hatırlatmak istiyorum. FETÖ'ye yönelik eylem kararı uygulanmasına uygun görülmüş. Bu kararla ilgili olarak Hilmi Özkök de şöyle diyor: 'Bu iş takip edilsin. Biz MGK'da söyledik diyor, hükûmeti bilgilendirdik diyor. Açıkça söyleyeyim, pek fazla bir şey yapıldığını görmedik' diyor. Kim FETÖ'nün üstünü örtmeye çalışmış?" diye konuştu.