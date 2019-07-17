Tüm partiler kabul etti! Rabia Naz için araştırma komisyonu kuruluyor

Rabia Naz için araştırma komisyonu kurulması yönündeki önergelerin birleştirilmesi TBMM'de oy birliğiyle kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, “Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oybirliğiyle kabul edildi.