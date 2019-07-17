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Tüm partiler kabul etti! Rabia Naz için araştırma komisyonu kuruluyor

Tüm partiler kabul etti! Rabia Naz için araştırma komisyonu kuruluyor

Rabia Naz için araştırma komisyonu kurulması yönündeki önergelerin birleştirilmesi TBMM'de oy birliğiyle kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, “Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oybirliğiyle kabul edildi.

Ne olmuştu?

12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde, 11 yaşındaki Rabia Naz ağır yaralı olarak evin önünde yerde yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlk etapta intihar ettiği değerlendiren 11 yaşındaki kız çocuğunun ölümü sonrası, babası Şaban Vatan, adeta bir dedektif gibi çalışmaya başladı.

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