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Ayaz ve Nupelda kardeşler ile ilgili HDP'den dikkat çeken açıklama!

Ayaz ve Nupelda kardeşler ile ilgili HDP'den dikkat çeken açıklama!

Bastıkları EYP'nin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşler ile ilgili açıklama yapan HDP, "Patlamanın sorumlularını koşulsuz ve şartsız olarak kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tuzakladığı bombanın patlaması sonucu 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayatını kaybetti. 

HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, 2 çocuğun ölümüne neden olan patlamayla ilgili basın açıklaması yaptı. Önlü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Koşulsuz ve şartsız olarak kınıyoruz

"Dersim'in Ovacık ilçesi Bilgeç Köyü Çakılyayla mezrasında önceki gün Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu isimli iki kardeş, oyun oynadıkları alanda bulunan bir patlayıcıya basmaları sonucu yaşamlarını yitirdiler. Çocukların ölümüne neden olan bu patlamanın sorumlularını koşulsuz ve şartsız olarak kınıyoruz. Cezasızlık anlayışının bitmesi ve yaşam hakkının tanınması için sorumluların derhal açığa çıkarılması gerekmektedir.

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