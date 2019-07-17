70 milyonluk büyük ikramiye 7 ay sonra böyle sayıldı

Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli yeni ortaya çıktı. Yılbaşındaki 70 milyon TL'lik büyük ikramiye kameralar önünde tek tek sayıldı.

7615536 numaralı tam bilete isabet eden ikramiye, bankada hazır duruyordu. Talihli, 7 ay sonra ortaya çıkarak, Avrupa'da yaşadığını, bir cenaze merasimi için Türkiye'ye geldiğini ve buradaki evinde dosyaları karıştırırken bileti bulduğunu söyledi.

70 milyon liralık ikramiye sayıldı

70 milyon liralık ikramiyenin sayımı, tüm kamuoyunun önünde gerçekleşti. Paralar, kameralar önünde tek tek sayıldı.