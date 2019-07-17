Terör saldırısı sonrası IKBY alarma geçti! Neçirvan Barzani temaslarını yarıda kesti

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Saldırı sonrası IKYB alarma geçti. Yollar trafiğe kapatıldı, Neçirvan Barzani temaslarını yarıda kesti.

Erbil'de bir diplomatımızın şehit olduğu saldırı sonrası, teröristlerin yakalanması için harekete geçildi.Saldırının terör saldırısı olduğu belirtiliyor.

Haberin ardından Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat olaya ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.

Yollar trafiğe kapatıldı

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Neçirvan Barzani temaslarını yarıda kesti

Saldırı haberinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Fransa ve diğer yurt dışı temaslarını yarıda kesti. Neçirvan Barzani, bölgeye dönerek olayla ilgili bilgi alacak.

Mesrur Barzani Bağdat'tan dönüyor

Geçtiğimiz günlerde IKBY Başbakanı seçilen Mesrur Barzani ise saldırı sırasında tebrikleri kabul etmek için Bağdat'ta bulunuyordu. Bağdat'ta üst düzey temaslarını yarıda kesen Mesrur Barzani de Erbil'e dönüyor.