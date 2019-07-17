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Kilis'te kızını öldüren öğretmen baba tutuklandı

Anadolu Ajansı
Kilis'te kızını öldüren öğretmen baba tutuklandı

KİLİS'te hemşire kızını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen baba tutuklandı.

KİLİS İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesinde, kızı Ç.K.'yi öldürdüğü iddiasıyla teslim olan M.K.'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.'nin, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Psikolojik tedavi gördüğü anlaşılan Ç.K.'nin Gaziantep'te hemşire olduğu, M.K.'nin ise ilimizde halen öğretmenlik yaptığı anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

M.K., tartışma sırasında kızı Ç.K.'nin boğazını sıkmış, bir süre sonra nefes alamadığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ç.K., müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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