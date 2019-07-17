Fenerbahçe'ye bir golcü daha

Transferin en hızlı kulübü Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Transferi için Napoli ile el sıkışılan Eljif Elmas'ın kısa süre içerisinde takımdan ayrılması beklenirken yönetim Jailson ve Zajc'a gelen teklifleri de değerlendirmeye karar verdi.

Satışlardan gelecek bedel sonrası dış transferde bonservis ödenecek oyuncular ile ilgili de hamle yapması beklenen fenerbahçe transfer komitesinin hedefinde forvet, stoper, orta saha ve skorer kanat transferleri var.

Stoper için Kjaer ve Skrtel isimleri gündemdeki yerini korurken orta sahada Marsilyalı Luiz Gustavo için girişimler olduğu iddia ediliyor.

Kanat transferi için alman basının Konoplyanka ismini sıcak tutarken sarı lacivertli yönetimin yurt içinde de Kayserispor'dan Deniz Türüç için girişimleri var.

Forvet konusunda ise bir iddia bu kez İngiliz basınından geldi. Birmingham gazetesi haberinde Salomon Rondon için Fenerbahçe'nin teklifini yükselttiğini iddia etti. Gazete, haberin detaylarında West Bromwichli oyuncu ile birçok kulübün ilgilendiğini ancak Fenerbahçe'nin teklif arttırarak bir adım öne geçtiğini ileri sürdü.