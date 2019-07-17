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Giresun'daki kazada 6 kişi ölmüştü! Şoför tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Giresun'daki kazada 6 kişi ölmüştü! Şoför tutuklandı

GİRESUN’un Espiye ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazada yaralanan sürücü Mustafa Ay, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, pazar günü Espiye ilçesi Karaovacık Yaylası yolunda meydana geldi. Yaylada, 22’nci Karaovacık Otçu Göçü ve Yayla Şenliği'nden dönen Mustafa Ay (43) yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak Ericek köyü Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı.

Kazada Osman (80) ve Zekiye Yıldız (78), Tülay ve Arda Aşkar, Osman Kurt (55) ve sürücünün 3 ay önce evlendiği Endonezyalı eşi Rina Setiwati Ay (37) hayatını kaybetti. 

Sürücü ile birlikte Mehmet Sağır (63), Anıl Aşkar (13), Calesin Aşkar (61) ve Fatma Ay (86) ise yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa Ay, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ay, sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



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