Gezi olayları! Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne yol açan emniyet müdür yardımcısı 1.5 yıl hapis

Eskişehir eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Gezi Parkı eylemleri sırasında görevi kötüye kullandığı ve Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne neden olan polislere usulsüz talimat verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“Görevi kötüye kullanmak” suçu

Eskişehir 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesinde bugün karar duruşması görülen davada tutuklu sanık Mustafa Aygün, Ali İsmail Korkmaz’ın yakınları ile avukatlar katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Aygün, savunmasında “Konuyla benim alakam yoktur, beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme, Aygün’ü “görevi kötüye kullanmak” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakkındaki FETÖ davası

Mustafa Aygün daha önce yargılandığı FETÖ davalarında ise, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl, “gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi” suçundan 33 kez 1 yıl 6 ay 22 gün, “haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek” suçundan 9 kez 3 yıl 1 ay 15 gün, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” suçundan ise 39 kez 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.