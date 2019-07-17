HABER /  SPOR

Isaac Cofie Sivasspor'da

Isaac Cofie Sivasspor'da

Sivasspor, Gijon'dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüp sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon İspanya'da Sporting Gijon forması giyen Ganalı futbolcu Isaac Cofie ile başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Isaac Cofie merkez orta sahada görev yapıyor.

Isaac Cofie 20 Eylül 1991'de Gana'nın başkenti Accra'da dünyaya geldi. Futbola İtalyan ekibi Genoa'da başlayan Cofie daha sonra; Torino, Piacenza, Sassuolo, Verona, Carpi ve geçtiğimiz sezon da Sporting Gijon formasını terletti.

Isaac Cofie'ye Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz.

Kulübümüz daha önce Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çelik'in sözlerine Özkoç'tan sert yanıt: Adalet talebi ne zaman sabotaj oldu?
Çelik'in sözlerine Özkoç'tan sert yanıt: Adalet talebi ne zaman sabotaj oldu?
West Ham United rekor transferi duyurdu
West Ham United rekor transferi duyurdu
Gezi olayları! Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne yol açan emniyet müdür yardımcısı 1.5 yıl hapis
Gezi olayları! Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne yol açan emniyet müdür yardımcısı 1.5 yıl hapis
Giresun'daki kazada 6 kişi ölmüştü! Şoför tutuklandı
Giresun'daki kazada 6 kişi ölmüştü! Şoför tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil açıklaması! Saldırıyı kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil açıklaması! Saldırıyı kınıyorum
Hacamat takvimi 2019 temmuz ayında hangi günler yapılır?
Hacamat takvimi 2019 temmuz ayında hangi günler yapılır?
Yorumlar