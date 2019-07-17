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MSB'den saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz

MSB'den saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Erbil'de yaşanan ve 1 konsolosluk görevlimizin şehit olduğu saldırı ile ilgili açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Erbil'de yaşanan saldırı ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Erbil'de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.

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