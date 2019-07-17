Bolu Dağı'nda yoğun sis Görüş 15 metreye kadar düştü

Bolu Dağı geçişinde etkili yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce kesiminde, etkili sis dolayısıyla kara yolunun Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanağın görüleceğini bildirdi.