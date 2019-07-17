Balıkesir'de itfaiye suni teneffüsle kediyi hayata döndürdü
İhlas Haber Ajansı
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü.
BALIKESİR'in Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi Meydan Sokakta Figen Ünal'a ait evde yangın çıktı. Evden çıkan Ünal, itfaiye ekibini arayarak yardım istedi.
Yangın mahalline gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri evde hareketsiz halde yatan kediyi buldu. Dumandan etkilendiği belirlenen kediyi ilk önce evden çıkartan ekipler suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kedinin tekrar hareketlenmesini sağladı. Kedinin hareketlendiğini gören ekipler kediyi veterinere teslim ederek hayatını kurtardı.