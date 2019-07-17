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Galatasaray'dan KAP'a Jean Michael Seri açıklaması

Galatasaray'dan KAP'a Jean Michael Seri açıklaması

Galatasaray, İngiliz takımı Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralık olarak transferi konusunda Fulham kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a gönderdiği bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Jean Michael Seri kimdir?

27 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Africa Sports, ASEC Mimosas, Porto BFC Paços de Ferreira, Nice ve Fulham formalarını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu en iyi dönemi ise Nice’de yaşadı. Seri, Fransız ekibinde oynadığı 123 resmi müsabakada 12 kez fileleri havalandırırken, 26 da asist yaptı. Yıldız futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da 23 maç oynadı ve 2 gol kaydetti. Seri, geçtiğimiz sezon Nice’den Fulham’a 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Jean Michael Seri’nin oynadıkları takımlar ve performansları şöyle:

- Nice: 123 maç 12 gol, 26 asist
- FC Paços de Ferreira: 69 maç 3 gol, 7 asist
- Fulham: 34 maç 1 gol, 3 asist
- Porto B: 14 maç 1 gol, 1 asist
- Fildişi Milli Takımı: 23 maç, 2 gol

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