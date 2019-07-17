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IKBY'den Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

IKBY'den Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

Erbil'de bir Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyla ilgili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden açıklama yapıldı. Saldırının kınandığı açıklamada, saldırganların yakalanması için çok ciddi çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil’de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının ölümüne yol açan saldırıyı sert bir dille kınayarak, saldırganları yakalamak için ciddi çalışmaların başlatıldığını duyurdu. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti, Erbil saldırısı hakkında açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, Erbil’de bir Türk diplomatın ve bir Irak vatandaşının ölümüne yol açan kanlı saldırıyı şiddetle kınanarak, faillerin yakalanması için ciddi çalışmaların başlatıldığı kaydedildi. Saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dilenen açıklamada, IKBY’deki bütün ilgili makamların canileri yakalamak için seferber edildiğini vurgulayarak, IKBY’nin istikrar ve güvenli ortamını kimsenin bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Erbil Başkonsolosluğundaki görevli Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybetmiş, bir vatandaş ise yaralamıştı. Saldırgan da olayın ardından kayıplara karışmıştı. 

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