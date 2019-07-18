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Beşiktaş'ın yeni formaları görücüye çıktı

Beşiktaş'ın yeni formaları görücüye çıktı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.

Beşiktaş futbol takımlarının 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar, kulübün sosyal medya hesabından ve adidas firması tarafından taraftarların beğenisine sunuldu.

Forma tanıtımında kaleci Loris Karius ile kadın futbol takımı oyuncusu Didem Karagenç yer aldı. Yeni sezon formalarına ilişkin adidas'ın açıklamasında görüşleri yer alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Hayatın her anında gururla taşıyacağımız 2019-2020 futbol sezonu formaları yepyeni bir heyecan ve başlangıcın habercisi olarak taraftarımızla buluşuyor. Bu heyecana kadın futboluna olan inanç ve desteğimizle birlikte hem iç saha hem de deplasman kadın formalarımızı ortak etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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