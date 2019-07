Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler! Bizden hesap sorulması için bu göreve talip olduk

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendi döneminde yürüteceği beledicilik anlayışıyla ilgili ''bilboardlarda fotoğrafımız olmayacak. Bizden hesap sorulması için bu göreve talip olduk. Halk bizi sorgulasın'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediyenin bütçesinin denk çıkması için belediyenin eski para birimiyle 2.5 katrilyonluk malını satması gerekiyor. Kiraya verilmeyen ya da çok düşük kiraya verilen mallarla ilgili araştırmalar sürüyor. Aradan uzun süre geçmesine rağmen genel sekreter ataması için bakanlıktan onay alamadık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, merak edilenlere ilişkin olarak Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

"Bir yandan tasarruf yapmak istiyor, bir yandan da şeffaf olmak istiyoruz. 8 Nisan'dan bu yana neler yaptığımızı, nereye ne kadar harcama yaptığımızı da vatandaşa açıklamak için hazırlık yapıyoruz. Ankaralı, gelirlerimizi de, harcamalarımızı da görecek. Belediyeden ihale alanlar, bu işleri taşeronlara yaptırıyordu. Şimdi taşeronların ihalelere katılmasının yolunu açtık. Artık, ihalelerde adam kayırma dönemi bitmiştir" diyen Yavaş, şöyle devam etti:

"İhalelerin elektronik ortamda yapılması için hazırlığımız, yazılım çalışması sürüyor. İhaleye katılacak kişiler birbirini görmeyecek. Örneğin bardak mı alınacak. Bunu ilan edeceğiz. Ne kadar bardak satan varsa bize başvuracak en uygun olanı alacağız.

Bizden hesap sorulsun

Seçimlerden önce belediye çalışanlarına bizi farklı gösterme gayretleri oldu. Bizim adam ayırma gibi bir derdimiz yok. Çalışmak isteyen çalışacak. Türkiye bazı konularda normalleşmeli. Örneğin bilboardlarda fotoğrafımız olmayacak. Bizden hesap sorulması için bu göreve talip olduk. Halkla toplantılar yapacağız. Onlar bizi sorgulasın. Sorgulanacağını bilen başkan her şeye hazırlıklı olur, daha dikkatli davranır. Belediyenin önceliklerinin ne olması gerektiği konusunda yurttaşlarımızın görüşü de bizim için çok önemli. Şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik her zaman ilkemiz olacak ve bunun dışına çıkılmayacak. Her projede halkın görüşü olacak."

Onay alamadık

Belediye şirketlerinin yönetimini elimize almamız gerekiyor. Bunun için açtığımız davaları kazandık. Şimdi, İstinaf Mahkemesi'nden de olumlu sonuç çıkmasını bekliyoruz. Biz şirketlerin yönetimini devralmadan önce yaklaşık bin 200 kişinin işe alındığını biliyoruz.

Belediyenin bütçesinin denk çıkması için belediyenin eski para birimiyle 2.5 katrilyonluk malını satması gerekiyor. Kiraya verilmeyen ya da çok düşük kiraya verilen mallarımızla ilgili de araştırmalarımız sürüyor. Aradan uzun süre geçmesine rağmen genel sekreter ataması için bakanlıktan onay alamadık."