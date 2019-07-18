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Kaftancıoğlu'nun 17 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada 2. duruşma bugün

Kaftancıoğlu'nun 17 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada 2. duruşma bugün

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun, 17 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada 2. duruşma bugün. Duruşma öncesi saat 9.30'da basın açıklaması gerçekleştirilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen sahte içerikler delil kabul edilerek açılan davada bugün 2 . duruşma İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Duruşma öncesi saat 9.30'da CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek basın açıklaması yapacak.

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