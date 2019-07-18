HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı kişisel Twitter hesabında paylaşarak Kaftancıoğlu'nun güvenilir yol arkadaşı olduğunu vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında Kaftancıoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu hem benim hem milyonlarca partilimizin güvenilir yol arkadaşı. İyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir doktor ve iyi bir dost. Ülke ve millet sevgisine de şahsen tanığım. Bugün, adalet duygusunun yara almayacağı bir sonuçla, Çağlayan’dan ayrılması en büyük temennim" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
ABD-Türkiye arasındaki kriz dolarda belirsizliği artırıyor! İşte son durum
ABD-Türkiye arasındaki kriz dolarda belirsizliği artırıyor! İşte son durum
Beşiktaş'ın yeni formaları görücüye çıktı
Beşiktaş'ın yeni formaları görücüye çıktı
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler! Bizden hesap sorulması için bu göreve talip olduk
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler! Bizden hesap sorulması için bu göreve talip olduk
Beşiktaş ilk hazırlık maçında kazandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında kazandı
Medipol Başakşehir farklı mağlup oldu
Medipol Başakşehir farklı mağlup oldu
Polislik başvurusu 2019 ne zaman başlıyor kaç kadın polis alınacak?
Polislik başvurusu 2019 ne zaman başlıyor kaç kadın polis alınacak?
Yorumlar