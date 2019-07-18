Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı kişisel Twitter hesabında paylaşarak Kaftancıoğlu'nun güvenilir yol arkadaşı olduğunu vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında Kaftancıoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu hem benim hem milyonlarca partilimizin güvenilir yol arkadaşı. İyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir doktor ve iyi bir dost. Ülke ve millet sevgisine de şahsen tanığım. Bugün, adalet duygusunun yara almayacağı bir sonuçla, Çağlayan’dan ayrılması en büyük temennim" dedi.