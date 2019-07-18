AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı! Rusya'dan tepki gecikmedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki keşif sondaj çalışmalarından dolayı tek taraflı olarak getirdiği yaptırımları desteklemediklerini belirterek "Tek taraflı adımlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "Yaptırım baskısının bir araç olmadığından hareket ediyoruz. Gerçi bu maalesef artık günümüz uluslararası ilişkilerinin bir faktörü. Ama kesinlikle diplomasi cephaneliğinden değildir ve kesinlikle uluslararası politikanın temelinde yer almamalı" diye konuştu.

"Son derece olumsuz"

Zaharova, BM Güvenlik Konseyi'nin izni olmayan her türlü yaptırım etkinliğine "son derece olumsuz" yaklaştıklarını ve tek taraflı adımları kabul edilemez gördüklerini de sözlerine ekledi.