Devlet Bahçeli'ye 2 sürpriz başdanışman! İkisi de eski belediye başkanı

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı olarak atandı.

MHP'de bir gelişme yaşandı. Devlet Bahçeli iki ismi başdanışmanı olarak atadı. İki ismin de eski belediye başkanı olması dikkat çekti. Bahçeli imzasıyla gönderilen tebligatta şunlar kaydedildi:

"Parti tüzüğünün 57. maddesi uyarınca Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiş bulunuyorsunuz. Görevinizi büyük sorumluluk duygusu, üstün fedakarlık, yüksek ahlak anlayışıyla ve tam bir ahenk içerisinde yürütüceğinize olan inancımla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

Hüseyin Sözlü kimdir?

Hüseyin Sözlü, 2 Mayıs 1965 yılında Ceyhan’da dünyaya geldi. Üç dönem Ceyhan Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Sözlü son seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına %33.51’lik oy oranı ile seçildi. İşte merak edilenleri.. Hüseyin Sözlü, ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girerek 1989 yılında ziraat mühendisi olarak mezun oldu. 1990 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde işletme mühendisi olarak göreve başladı. 1997 yılında DSİ kösreli işletme ve bakım başmühendisliğine atandı.

1999'dan 2013’e kadar aralıksız üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi’nden Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde, %33.51’lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Yusuf Ziya Günaydın kimdir?

Yusuf Ziya Günaydın, Yüksek mimar, Isparta Belediye Başkanı. 1949 yılında Isparta'nın Aksu ilçesi Yılanlı köyünde doğan Yusuf Ziya Günaydın, ilk, orta ve lise tahsilini Isparta'da tamamladı. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi ve 1976 yılında Isparta'da Günaydın A. Ş. Proje Çizim ve İnşaat Uygulama firmasını kurdu.

Çizdiği projelerde Selçuklu ve Osmanlı tarzı çiniden apartman ismi yazması ile oldukça belirgindir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eserleri arasındadır. 1999 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Isparta Belediye Başkanı oldu.

2004 Yerel Seçimlerinde yerini Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hasan Balaman'a bırakan Yusuf Ziya Günaydın, 29 Mart 2009 Seçimlerinde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak seçimi % 38.82 oy oranıyla kazandı ve Isparta Belediyesi Başkanı oldu. Yusuf Ziya Günaydın, evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede Almanca bilmektedir.