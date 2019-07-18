Optimar'ın S-400 anketinden çarpıcı sonuçlar Mehmet Acet paylaştı

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Optimar'ın S-400'lerle ilgili yaptığı anket sonuçlarını köşesinde aktardı. "ABD, bu nedenle Türkiye'ye ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı?" sorusuna ankete katılanların yüzde 63,9’u "Geri adım atılmamalı" diye yanıt verdi.

Türkiye'nin Rusya'da satın aldığı S-400 hava savunma sistemi gündemdeki yerini yoruyor. Peki ABD ile büyük bir krize neden olan S-400'lerle ilgili kamuoyu ne düşünüyor?

Konuya ilişkin Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "Toplum S-400’ler konusunda ne düşünüyor?" başlıklı bugünkü köşesinde Optimar Araştırma’nın 13/15 Temmuz tarihleri arasında, 1826 kişi ile yaptığı Türkiye Gündemi Araştırması sonuçlarını aktardı.

Yüzde 63.2 onaylıyor

Ankete katılanların yüzde 63,2’sinin Türkiye’nin bu konuda doğru tavır gösterdiğini belirten Acet, yanlış tavır gösterildiğini düşünenlerin oranını ise yüzde 10.6 olduğunu yazdı.

CHP ve HDP seçmeni

CHP seçmenin yüzde 46.6'sının HDP seçmeninin ise yüzde 28.6'sının bu konuda doğru tavır sergilendiğini düşünmesini önemli bulan yazar, yazısına şöyle devam ediyor:

Geri adım atılmamalı diyenler yüzde 63.9

ABD, bu nedenle Türkiye’ye ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı diye. Soruya, ankete katılanların yüzde 63,9’u “Geri adım atılmamalı” diye yanıt vermiş.

“Geri adım atılabilir” diyenlerin oranı ise, yüzde 8.9’da kalmış. İkinci veri bana birincisinden daha dikkat çekici geldi doğrusu. ABD ambargosunun başlaması halinde bunun ekonomi üzerinde ciddi riskler oluşturma ihtimali bulunuyor. Toplumun bunun farkında olmaması mümkün değil.

Aynı araştırmada Türkiye’nin en büyük sorunu nedir sorusuna verilen cevaplardaki ilk iki şıkkın aynı konuyla ilgili olduğu düşünüldüğünde (yüzde 44.8 ekonomi, yüzde 15.5 işsizlik diyor) insanların “Ambargo uygulansa bile geri adım atılmamalı” görüşüne yüksek oranda destek vermesi, dikkate değer bir veri olarak karşımıza çıkıyor.

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