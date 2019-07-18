HABER /  YEREL

Son 21 günde 9 kişi hayatını kaybetmişti! Adana'da 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da polis, kaçak içki üretilen depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere olan 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 21 günde Adana'da metil alkolden zehirlenen 9 kişinin hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde kaçak içki imalatı yapılan depoya baskın düzenledi. Adrese gelen polis, 27 varil içinde yaklaşık 5 bin 400 litre sahte rakıya el koydu.

Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan dört düzenek de bulundu. Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'ye 2 sürpriz başdanışman! İkisi de eski belediye başkanı
Devlet Bahçeli'ye 2 sürpriz başdanışman! İkisi de eski belediye başkanı
18 Temmuz evde bakım maaşı yatan yeni iller listesi güncellendi
18 Temmuz evde bakım maaşı yatan yeni iller listesi güncellendi
Abdullah Avcı'dan 3 transfer talebi
Abdullah Avcı'dan 3 transfer talebi
AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı! Rusya'dan tepki gecikmedi
AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı! Rusya'dan tepki gecikmedi
Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı
Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı
DGS sonuçları açıklanıyor 2019 DGS tercih tarihi ÖSYM duyurdu
DGS sonuçları açıklanıyor 2019 DGS tercih tarihi ÖSYM duyurdu
Yorumlar