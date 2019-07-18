Temel Karamollaoğlu'ndan gece yarısı darbe Twitleri! 3 yıldır cevap alamıyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında başlatılan süreçle ilgili gece yarısı çok sert açıklamalar yaptı.

“15 Temmuz'la alakalı şu soruyu sormak istiyorum; darbeyi organize edenler nerede, bu işin siyasi ayağı nerede? 3 yıldır biz bu soruya cevap alamıyoruz” diye yazan Karamollaoğlu şu ifadeleri paylaştı:

“İktidar da bu soruya cevap vermemekte ısrarcı. Darbeye iştirak ettiğini iddia ettikleri terziye kadar gidip buluyorlar, fakat işin siyasi ayağını bir türlü bulamıyorlar. Olan yine gariban, kimsesi olmayan insanlara oluyor. 15 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan bu adaletsiz tablonun düzeltilmesi elzemdir. Eğer 15 Temmuz tam manası ile bir destana dönüşsün isteniyorsa, bu işin siyasi ayağı ortaya çıkarılmalıdır! Biz şimdi darbenin siyasi ayağı diyoruz ya, aslında bu bizzat AK Parti'nin kendisidir. AK Parti kendi içini temizleyemediği için dikkatleri başka tarafa çekmekte ve masum insanların canını yakmakta ne yazık ki hiç çekinmiyor.”

Biz şimdi darbenin siyasi ayağı diyoruz ya, aslında bu bizzat AK Parti'nin kendisidir. AK Parti kendi içini temizleyemediği için dikkatleri başka tarafa çekmekte ve masum insanların canını yakmakta ne yazık ki hiç çekinmiyor. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) July 17, 2019

15 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan bu adaletsiz tablonun düzeltilmesi elzemdir. Eğer 15 Temmuz tam manası ile bir destana dönüşsün isteniyorsa, bu işin siyasi ayağı ortaya çıkarılmalıdır! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) July 17, 2019