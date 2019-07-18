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Hediyelik eşya kutusunda taşıyordu! Polislerin dikkatinden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı
Hediyelik eşya kutusunda taşıyordu! Polislerin dikkatinden kaçamadı

VAN 'da havaalanına giden İran Uyruklu şahısın yanında hediyelik eşya kolisine zulalanmış 9 kilo 189 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince Van’dan Ankara’ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu A.F. ve A.A. isimli şahısların giriş kontrol noktasından geçtiği esnada, X-Ray cihazına bıraktıkları kolilerden şüphelenilmesi üzerine detaylı arama yapıldığı belirtildi.

Aramada, içerisinde hediyelik eşya bulunan kolilerin tabanına ve çevresine zulalanmış vaziyette 32 paket halinde toplam 9 kilo 189 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili İran uyruklu A.F. ve A.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. 

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