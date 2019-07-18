Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi! Altı TRT çalışanına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

Suikastten önce benzer sahne yayınlanmıştı

TRT'de yayınlanan 'Sevda Kuşun Kanadında' dizisinin 15. bölümünde, Büyükelçi Karlov'a düzenlenen suikasti hatırlatan sahneler tartışmalara neden olmuştu.

Suikastten 25 gün önce yayınlanan bölümde, Rus Büyükelçi ve İsrail Büyükelçisinin katıldığı bir resepsiyon canlandırılmıştı. Dizide bir kişinin büyükelçilere silah doğrulttuğu, "Seni halk adına ölüme mahkum ediyorum" dediği görülmüştü.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, Ankara’da katıldığı bir sergi açılışında uğradığı suikast sonucu 19 Aralık 2016 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da katıldığı bir sergi açılışında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye ile Rusya arasında uçak krizinin yaşandığı dönemde ilişkilerin normalleştirilmesi için yürüttüğü çabalarla öne çıkan Karlov’un ölümünün ardından ilk açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Putin, “Türkiye'den trajik bir haber geldi. Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadyeviç Karlov alçakça öldürüldü. Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevap, terörizme karşı savaşı güçlendirmektir” açıklaması yaptı.

Suikastin bir ‘provokasyon’ olduğu konusunda Putin’le hemfikir olduklarını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Karlov’un katilinin Mevlüt Mert Altıntaş isimli çevik kuvvet polisi olduğunu doğruladı.

Altıntaş’ın annesi, kız kardeşi, babası ve ev arkadaşının da aralarında olduğu yedi kişi gözaltına alındı.

Rusya’dan hem otopsi işlemleri hem de soruşturma için bir heyet, suikastin ertesi gününde Ankara’ya gönderildi.