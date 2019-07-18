Soğuk ve yağışlı havalar! İşte 5 günlük hava durumu raporu

Soğuk ve yağışlı havalar! İşte 5 günlük hava durumu raporu

Türkiye'nin iç bölgeleri sağanak yağışın etkisi altındayken, kıyı bölgeleri ile doğu illerinde güneş açacak.

Soğuk ve yağışlı havalar! İşte 5 günlük hava durumu raporu - Sayfa 1

Ülkemizin iç, batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

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Soğuk ve yağışlı havalar! İşte 5 günlük hava durumu raporu - Sayfa 2

Yağışların kuvvetli olacağı yerler

Yağışların; Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 

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Soğuk ve yağışlı havalar! İşte 5 günlük hava durumu raporu - Sayfa 3

Rüzgar

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

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Soğuk ve yağışlı havalar! İşte 5 günlük hava durumu raporu - Sayfa 4

Dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı

Yağışların; Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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