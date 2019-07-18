Şaka değil gerçek! Fenerbahçe ilanla hoca arıyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, iş dünyasının sosyal medya platformu olan Linkedin’e altyapı hocası için ilan verdi.

Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Damien Comolli ilginç bir işe imza attı. Fenerbahçe’de altyapı hocası için sosyal medya platformu Linkedin’e ilan veren Comolli alışılmadık bir metot uygulamış oldu.



İlanda ise başvuracak kişilerin UEFA Pro Lisans, en üst seviye futbolda tecrübe, benzer bir görevde deneyim, iletişim becerisi, kendine güvenen, esnek ve motivasyonu yüksek, akıcı İngilizce ve Türkçe konuşmak şartları koşuldu.





