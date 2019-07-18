Mehmet Aktaş nereli yaşı kaç eşi Sibel Aktaş ve 3 çocuğu kimdir?

Mehmet Aktaş kimdir, aslen nereli soruları atama kararının ardından araştırılmaya başladı. Şırnak Valisi olan Mehmet Aktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanadı. Aslen Elazığ doğumlu olan Mehmet Aktaş 1968 doğumlu ve Malatya kaymakamı olarak da görev yaptı.

Mehmet Aktaş kimdir sorusu yeni Emniyet Müdürü olmasının ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Aslen Elazığ doğumlu olan Mehmet Aktaş 1968 doğumlu ve imam hatip mezunu. Üniversitede kamu yönetimi okuyan Mehmet Aktaş Sibel Aktaş evli ve 3 çocuğu var.

MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

1968 Elazığ doğumlu olan Mehmet Aktaş, ilköğrenimi Elazığ Merkez Tadım Köyü İlkokulu'nda; ortaokulu ve liseyi Elazığ İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.1

1994’te Malatya kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay İngiltere'de bulundu.

1997'de Aksaray-Gülağaç'ta kaymakam olarak göreve başlayan Aktaş, daha sonra da Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri,Rize-Çayeli ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 2010-2014 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2014-2016 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Karabük Valisi olarak atandı. Son valiler kararnamesi ile 21 Haziran 2017’de Karabük Valiliği’nden Şırnak Valiliği’ne atandı.

Mehmet Aktaş evli ve 3 çocuk babasıdır.