Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İzmir'deki askeri casusluk davasıyla FETÖ'nün Genelkurmay'da tüm gücü ele geçirdiğini, asıl darbenin nasıl 15 Temmuz'dan önce yapıldığını bugünkü köşesinde yazdı.

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümü geride kalırken, konuya ilişkin önemli bir detayı, FETÖ yapılanmasıyla ilgili yazdığı kitaplarla öne çıkan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, "Asıl darbe 15 Temmuz’dan önce oldu" başlıklı köşesinde yazdı.

Genelkurmay'ın 15 Temmuz akşamı ele geçirilmediğini belirten Terkoğlu, İzmir'deki FETÖ kumpası askeri casusluk davasıyla bu sürecin yıllar önce tamamlandığını öne sürdü.

4 Temmuz 2014'te söz konusu davada tahliye olan tüm sanıklar arasında yer alan deniz subayı Bülent Akbaş'ın “Devletin içindeki paralel yapı üç sene içinde tarihin görmüş olduğu en büyük darbeyi yapacak güce geldi.” açıklamasına yer veren yazar, darbeye 6 ay kala 30 askerin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden (AYİM) göreve dönüş kararı aldığını söyledi.

Karargâh FETÖ soruşturmalarını engelledi

FETÖ kumpası mağduru subayların dönüşüne itiraz eden Genelkurmay'ın Bakanlık üzerinden yaptığı başvuruyla FETÖ mağduru askerlerin TSK’ya dönüşünü durdurduğuna dikkat çeken Terkoğlu, yazısına şöyle devam etti:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmalarında Genelkurmay’a yazılar yazıyor, bilgi istiyor ancak hiçbirine cevap alamıyordu. 78 yazıya tam 5 ay boyunca hiçbir cevap verilmemişti. Yalnız İzmir sanmayın. İstanbul ve Ankara’daki savcılar da Genelkurmay’ın açıkça FETÖ soruşturmalarını durdurmaya çalıştığını düşünüyordu. "

Savcıların yazıları kasalara kaldırılmış

Genelkurmay'dan cevap alamayan İzmir Savcılığı'nın operasyon hazırlığına başlaması üzerine, FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunduğunu söyleyen Terkoğlu, yazısında "Darbeden sonra Karargâh’a girildiğinde ne görüldü? Savcıların gönderdiği yazılar kasalara kaldırılmıştı..." ifadelerine yer verdi.

Genelkurmay FETÖ’nün elindeydi

Terkoğlu ayrıca "Sahi, “Paralel yapı, TSK’yi de ele geçirmek istiyor” iddiasında bulunan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunan general şimdi nerede?" diye sordu.

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