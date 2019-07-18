Amerika F-35 ve Türkiye kararını resmen ilan etti! 9 milyar dolarlık kayıp

ABD'den gelen son dakika haberi Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığına dair oldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye'nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" denildi. Hemen sonrasında Pentagon'dan yapılan duyuru ile de Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı açıklandı.

Beyaz Saray, "F-35 bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz" açıklamasında bulundu.

"İlişkilerimizin güçlü olduğu taraflarda var"

Açıklamada, "ABD, Türkiye'ye Patriot satmaya çalıştı. ABD, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. İlişkilerimizin güçlü olduğu taraflar da var her şey F-35'e bağlı değil" denildi.

Pentagon duyurdu: askıya alındı

Pentagon, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri aldığına dikkat çekildi. Pentagon, "Kaçınmak için çok çaba sarf etmiştik. İşlerin bu noktaya gelmesinden üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararımız sürpriz değil" ifadelerine yer verdi.

"9 milyar dolarlık kayıp olacak"

Pentagon, açıklamasında "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz. Kaçınmak için çok çaba sarf ettiğimiz bir konuydu. İşlerin bu noktaya gelmesinden üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararımız sürpriz değil. Türkiye bu kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak." ifadelerine yer verdi.

Türk personeller 31 temmuz'a kadar ülkeden ayrılacak

Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, F-35 programı için eğitim gören Türk personellerinin 31 Temmuz'a kadar ülkeden ayrılacağını duyurdu.