Sezai Temelli'den Meclis'e Yargı Reformu tepkisi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, meclisin tatile kamuoyu tarafından bir büyük memnuniyetle karşılanan Yargı Reformu Paketi'nin gelecek yasama dönemine kalmasına tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ekonomi alanında düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin ardından yaklaşık 2.5 ay sürecek yaz tatiline girecek.

Temelli, Meclis’in yargı reformuna ilişkin düzenlemeleri gerçekleştirmeden tatile girecek olmasını eleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

'Meclis adım atmalıydı'

Temelli, şöyle konuştu:

“Bu bir yılı böyle değerlendirdiğimizde Meclis çalışmalarından beklediğimiz sonuçları alamadık. Mesela Yargı Reformu Strateji Belgesi denen bir şey ortaya konuldu. Cumhurbaşkanı bunu sundu. ‘Adalet ve Kalkınma Partisi’nin uzun süre üzerinde çalıştığı bir şey’ denildi.

Fakat bu konuda Meclisin işlevsiz kaldığını gördük. Oysa yargı reformu dediğimiz meselede Meclis adım atmalıydı. Meclis’teki bütün partiler bir araya gelmeliydi.

Türkiye’nin en önemli sorunu yargıysa eğer bu konuda inisiyatif Meclis’te olmalıydı. Türkiye toplumunun, Türkiye’deki bütün kesimler aslında yine bu konu özelinde bakarsak yargı reformunu bekliyor. Meclis bu yargı reformu konusunda bir adım atmadan tatile giriyor. Türkiye toplumunun beklediği hiçbir derde derman olamadan bir yılı geride bıraktık. Bunun en temel sebebi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.”