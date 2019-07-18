Erdoğan'ın 3 çocuk çağrısı hayal mi Abdurrahman Dilipak yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı her düğünde her davette 3 çocuk yapın çağrısında bulunuyor. Bugün Akit yazarı Abdurrahman Dilipak Erdoğan'ın bu çağrısıyla ilgili korkutacak bir yazı kaleme aldı.

Dilipak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "3 çocuk yapın" ifadesinin artık bir hayalden ibaret olduğunu söyledi. Gençlerin evlenmediğini söyleyen Dilipak, evli olan çiftlerin boşanmak için kuyruğa girdiğini söyledi.

Aile dağılma noktasına geldi

"Aile dağılma noktasına geldi" diyen Dilipak, "İstanbul Sözleşmesi üzerine" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

''Erdoğan’ın 3 çocuk çağrısı artık bir hayal, çünkü artık gençler evlenmiyor ve evliler de boşanmak için kuyruğa girmiş. Geçen gün Ankara’da adliyeye gittim. Asliye Hukuk Mahkemesini arıyordum. Eski Asliye Hukuk katı Aile Mahkemesi katı olmuş ve hepsinin önü dolu. Asliye Hukuk ise başka yere taşınmış. Adli istatistiklere bakın ne demek istediğimi göreceksiniz''

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