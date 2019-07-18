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Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar verildi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar verildi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel'in kaderi belli oldu.

Sonunda Volkan Demirel muradına erdi. Sözleşmesi biten ve Türkiye’de asla başka bir takımın formasını giymeyeceğini söyleyen tecrübeli yıldız, sezon açılmasına rağmen yönetimden beklediği haberi bir türlü alamıyordu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Teknik direktör Ersun Yanal, Volkan’ın takıma ağabeylik yapacak önemli bir figür olduğunu söyleyip yönetimi ikna etti. Ali Koç yönetimi, aslında Volkan konusunda büyük kararsızlık yaşıyordu. İlerlemiş yaşının yanı sıra adının sıkça polemiklerle anılır olması yönetimi rahatsız ediyordu.

''O bu takımın ruhu''
Ancak takıma geri dönen Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan’ın önemli bir görev üstleneceğini söyleyen Yanal yönetime “Siz onu bir kaleci olarak düşünmeyin. O bu takımın ruhu. Onun hırsı ve saha dışındaki ağabeyliği bize çok şey katacaktır” dedi.

Volkan'la bir yıl daha
Bu istek üzerine yönetim de Volkan Demirel ile bir sene daha yola devam etmeye karar verdi. Volkan Demirel ile takımın Avusturya yolculuğu öncesi sözleşme imzalanacak ve tecrübeli oyuncu da kafileyle birlikte kampa gidecek. Yönetimden herhangi bir para talep etmeyen Volkan Demirel’in boş sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. 

17 seneyi geride bıraktı
Fenerbahçe’de 17 seneyi geride bırakan 37 yaşındaki kaleci Volkan Demirel kariyerinde  506 maça çıkarken 496 gol yedi, kalesini 192 maçta gole kapattı, beş de kırmızı kart gördü.

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