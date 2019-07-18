Mezuna kalmak ne demek mezuna kalanlara tavsiyeler 2019

2019 YKS sonuçlarının ardından tercih maratonu başladı. Bazı öğrenciler ise YKS sonuçlarından memmun olmadı ve 1 yıl daha üniversite sınavı için çalışmaya karar verdi. Peki öğrencilerin deyimi ile mezuna kalmak nedir, mezuna kalmak mantıklı mı, mezuna kalanlara nasıl tavsiyeler verilir?

Mezuna kalmak ne demek sorusunu şu günlerde öğrencilerin gündeminde. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih maratonu başladı. Sınav sonucu istediği gibi gelmeyen ve baraj puanının altında kalan öğrenciler ise mezuna kalma kararı kaldı. Peki ama nedir bu mezuna kalmak, kimler mezuna kalır ve mezuna kalmak mantıklı mı?

Mezuna Kalmak ne demek: Mezuna kalmak deyimi öğrencilerin hayal ettikleri veya istedikleri puanı alamayıp kendilerine 1 yıl daha sınava hazırlanmak için verdiği şanstır.

Burada mezundan kasıt edilen ise öğrenci artık mezun olmuş ve lise diploması almıştır. Mezuna kalan öğrenci, kendilerine daha çok zaman ayırıp ders çalışma şansları elde edebilmektedir. Mezuna kalmak genel olarak kendine 1 yıl yıl daha şans verip Üniversite sınavına hazırlanmak diyebiliriz. Mezuna bırakmanın avantajları ise tecrübedir.

Çünkü artık geçirdiğiniz bir sınav tecrübesi ve bilgi birikimi vardır bu da çalıştığı konuları ve dersleri daha iyi kavrayacağı ve puanlarını yükselteceği bir şans doğuyor