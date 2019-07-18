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Havalimanı personeline hakarete 3 yıl hapis istemi

Havalimanı personeline hakarete 3 yıl hapis istemi

BODRUM uçağı rötar yapınca havalimanı çalışanı Tuğçe Selvi’ye hakaretleriyle gündem olan Fatma Funda Esenç'e, 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya hapis istemiyle dava açıldı.

Fatma Funda Esenç, ‘Kişinin şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret’ ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlemekle suçlanıyor.

"Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil"

Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianameye göre geçen 25 Nisan’da yaşanan olayda Esenç’in tartıştığı Selvi, ifadesinde şunları söyledi:

Uçağın kalkış saati ile ilgili bilgi vermek üzere yolcuların yanına gittim. Şüpheli bana yönelik ‘Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Sizin kazandığınız para haram para. Koca k…ı büyüteceğine birazcık aklını çalıştır.

"Sokak süprüntüsü"

Selvi ifadesinin devamında, Esenç’in kendisine “Hop-hop temas yok, ben Çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü” dediğini anlattı.

"Nahoş sözcükler kullandım"

Esenç ise ifadesinde, yakın bir akrabasının acil ameliyatı nedeni ile Bodrum’a gitmeyi planladığını belirterek, “Uçağın gecikmesi, müştekinin alaycı tavrı ve stres altında olmamdan dolayı nahoş sözcükler kullandım.” dedi.

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