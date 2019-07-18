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Üst düzey güvenlik bürokratı FETÖ'nün tepe yönetimini tevbeye zorlamayı önerdi

Üst düzey güvenlik bürokratı FETÖ'nün tepe yönetimini tevbeye zorlamayı önerdi

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, kendisini üst düzey bir güvenlik bürokratının aradığını 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu örgütün tepesini tevbeye zorlamayı önerdiğini söyledi.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'in 4 gün önceki "Ruz-i mahşerde 15 Temmuz'un hesabı" başlıklı yazısı yankı uyandırdı.

Taşgetiren, yazısında "Ruz-i mahşerde yakanıza kaç insanın yapışacağını öngörebiliyor musunuz? Ve bu işin tevbesi üzerinde düşündünüz mü?" diye sormuştu.

Tepe yönetimine tevbe  önerisi

Taşgetiren bugünkü yazısında ise yazıdan ötürü üst düzey güvenlik bürokratının aradığını ve teşekkür ettiğini duyurdu. Yazar, arayan kişinin  “Çıksalar, diyordu, biz milletimize, devletimize karşı büyük günah işledik. Af diliyoruz milletimizden, devletimizden. Adalete teslim oluyoruz. Verilecek cezaya razıyız. Ancak bizim ardımızdan gelerek, bize güvenerek yürüyen insanlar olanlardan sorumlu değildir, deseler” açıklamasını köşesine taşıdı.

Üst düzey görevlinin örgütün tepe yönetimi tevbeye zorlamayı önermesiyle ilgili olarak Taşgetiren, şu ifadelerle yazısını tamamlıyor:

"Örgütün tepesinde böyle bir “Civanmerdlik” olur mu? Civanmerdlikten öte bir “Akıl-iz’an” hamlesi gerçekleşir mi? Ondan da öte, içinden çıktıkları toplumla savaşın nasıl bir tükenişe götüreceğini görürler mi, bilmiyorum. “Akıl tutulması” insanı çamura saplar. Kendileriyle birlikte körü körüne bağlılarını da çamurun içine çekerler.

Devlet aklı, eğer hadiseyi “toplum sancısı” niteliğinde görüyorsa, onun uzun yıllara intikalini önlemek için çareler düşünmeli. Olayın bir boyutu “Din” zemininde yaşandığı için, dini gruplar da olayın kriminolojik boyutuna kilitlenmeden bir dini rehabilitasyon projesi gerçekleştirilebilir mi, üzerinde kafa yormalı."

Ahmet Taşgetiren'in yazısının tamamı

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