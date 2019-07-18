Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir için görüşmeler sürüyor

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için görüşmelerin devam ettiğini, şu an için yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekiminin ardından Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, "Öncelikle 2019-2020 Cemil Usta sezonunun tüm futbolseverlere hayırlı olmasını diliyorum bu sezon bizim için ayrıca önemli, bu vesile ile kulübümüzün efsane kaptanı Cemil Usta'yı saygı ve rahmetle anmak istiyorum" diye konuştu.



"İstanbul'da seyirci avantajımız her zaman yüksek"

Ligin 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacaklarını ve İstanbul'da seyirci avantajlarının olduğunu ifade eden Güven, "Güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum, Kasımpaşa ile başlayacağız. İstanbul'da bizim seyirci avantajımız da her zaman yüksek. 3'üncü hafta Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. İyi bir hazırlık evresi geçirdik iki aşamalı bir kamp süreci geçiriyoruz, haftaya Avusturya'da olacağız. Genç arkadaşları kadromuza kattık ve yüksek enerjiyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.







"Cemil Usta ile ilgili bir misyonumuz var"

Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta ile ilgili bir misyonu olduklarını söyleyen Güven, "Bu sezon bizim için ayrıca önemli sadece liderliğe koşuyor olmayacağız ayrıca Cemil Usta ile ilgili de bir misyonumuz var. Cemil Usta'yı futbolseverlere özellikle genç futbolseverlere anlatacak onu daha iyi bilmelerini sağlayacak başarılar sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Yusuf Yazıcı ve Abdül Kadir Ömür için görüşmeler devam ediyor"

Trabzonspor'un transfer çalışmalarına da değinen Güven, "Şu anda transferler konusunda süreç devam ediyor transfer komitemiz çok yoğun çalışıyor, gerektiğinde başkanımız açıklamalar yapıyor, bu konuda başkanımızın açıklamalarını dinliyor olacağız. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür içinde karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Başkanımız bizzat takip ediyor, gerektiğinde başkanımız açıklama yapacak. Şu anda yeni bir gelişme yok." şeklinde konuştu.