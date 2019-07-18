Fenerbahçe'den İrfan ve Mahmut için 7 milyon euro

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'in transferi için Medipol Başakşehir'e 7 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Yaz transfer sezonunun yıldızı olan Fenerbahçe'de transferler duracak gibi görünmüyor. Hafta başında Damien Comolli ile bir görüşme yapan Ersun Yanal, Medipol Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi takımda görmek istediğini söyledi. Comolli de hemen harekete geçti.

Takvim'in haberine göre; Başakşehir'in daha önce toplam 9 milyon Euro istediği Mahmet ve İrfan Can için sportif direktör Comolli, 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Hem Mahmut hem de İrfan'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Sarı-Lacivertli kulübün elini güçlendirirken, Başakşehir'in bu teklife birkaç gün içinde cevap vermesi bekleniyor.

İki kulüp orta yolu bulabilir

Olumlu cevap gelirse iki oyuncu da Fenerbahçe'nin Avrupa kampında yer alacaklar. İki kulübün de temas halinde olduğu Başakşehir'in bir miktar indirimi kabul ettiği de iddia ediliyor.