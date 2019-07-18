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Rusya’dan AB’nin Türkiye’ye yaptırımları ile ilgili açıklama geldi

Rusya’dan AB’nin Türkiye’ye yaptırımları ile ilgili açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Dairesi Başkanı Andrey Kelin, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Tek taraflı yaptırımların uluslararası hukukun yerini belli ülkelerce uydurulan bir düzene bırakmasına yol açtığını, Rusya’nın bu tarz bir diplomasiye karşı olduğunu ifade etti.

Sputnik’e konuşan Kelin, Rusya’nın yaptırımların sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda alınabileceği prensibine bağlı olduğunu söyledi.

Tek taraflı yaptırımlar şimdilerde çok popüler bir araç oldu diyen Kelin “Özellikle de ABD’lilerde oldukça gelişmiş durumda, binden fazla farklı yaptırım alanları var. Bu, uluslararası hukukun yerini, belli devletler ve devlet gruplarınca uydurulan bir düzene bırakmasına yol açan bir konsept. Ayrıca siyasi konjonktürden bağımsız olarak uygulanıyor, çoğunlukla da ivedilikle” dedi.

"Diplomasinin bu tür metotlarla yürütülmesine karşıyız"

AB tarafından Türkiye’ye uygulanan yaptırımların da bu uydurma konseptin bir parçası olduğunu belirten Kelin “Biz diplomasinin bu tür metotlarla yürütülmesine karşıyız” ifadesini kullandı. Kelin, Rusya’nın Türkiye ile iyi ilişkilere ve iş yapmaya devam edeceğini ifade etti.

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