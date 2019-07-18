Yargıtay cinayet sanığının 18 yıllık cezasına az buldu! Ceza ömür boyu hapse çevrildi

ANTALYA'da kendisini parasını çalmakla suçlayan arkadaşı 27 yaşındaki Burhan Oral'ı kurşunlayarak öldürdüğü iddia edilen 28 yaşındaki Metin Uslu'ya verilen 18 yıl hapis cezası az bulundu. Yargıtay'ın kararda 'haksız tahrik indirimi uygulanmaması' gerektiğini bildirerek bozması üzerine 18 yıllık ceza, ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

Olay, 24 Ocak 2017 tarihinde meydana geldi. Burhan Oral yediği dürümden zehirlenince, su dağıtım firmasında çalışan arkadaşı Metin Uslu'dan yardım istedi. Uslu da Oral'ı hastaneye götürdü. Ancak Burhan Oral'ın hastanede üzerinde bulunan 13 bin TL'si kayboldu. Oral, parayı kendisini hastaneye götüren Uslu'nun aldığını düşünerek, polise şikayetçi oldu.

Hırsızlıkla suçlanması üzerine işinden atılan Metin Uslu, kayınpederinin evinden aldığı tabancayla Burhan Oral'ı Bahtılı- Çakırlar Yolu üzerinde, tüp dağıtımı için çıktığı kamyonunda kurşunlayarak, öldürdü. Olay anında Oral'ın yanında bulunan şirket çalışanı Halil Türkmen de seken kurşunlardan yaralandı.

Cinayetin ardından motosikletiyle kaçan daha sonra jandarmaya teslim olan Metin Uslu hakkında, 'kasten adam öldürme' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Metin Uslu, önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Ardından ceza, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 18 yıla düşürüldü. Halil Türkmen'i öldürmeye teşebbüs suçundan da 12 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay kararı bozdu

Temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay, cezada haksız tahrik indirimi yapılamayacağını bildirerek, kararı bozdu. Bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamanın duruşmasına Metin Uslu, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Uslu'nun Burhan Oral'ı öldürme kastının olmadığını tekrarladığı duruşmada sanık avukatı, tahrik indirimi uygulanmasının yerinde olduğunu savundu. Mahkeme son sözünde “Ben tekrar tekrar pişmanlığımı dile getiriyorum" diyen Metin Uslu'yu indirim uygulamadan ömür boyu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.