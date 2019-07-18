KPSS puan hesaplama 2019 nasıl hesaplanır KPSS puan hesabı

KPSS sınav soru cevapları geçtiğimiz gün erişime açıldı. KPSS sonuçları açıklanmadan önce puan hesaplaması yapmak isteyen memur adayları KPSS P1 puan hesaplaması nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Peki KPSS 2019 ham puan hesaplama nasıl olur, dört yanlış bir doğru cevabı götürür mü?

KPSS sınav sonuçlarının açıklamasına günler kala KPSS Ssınavına giren adaylar soru cevapların açıklanmasının ardından KPSS puan hesaplama araştırmalarına başladı. Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. KPSS P1, P2, P3 puan hesaplama formülleri haberimizde.

KPSS PUAN HESAPLAMA FORMÜLLERİ

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS’ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek: %50

Genel Kültür: %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için Çift Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür

NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.