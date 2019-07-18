SON DAKİKA
İran'dan dünyayı şoke edecek gelişme! İran Devrim Muhafızları Körfez'de yabancı bir petrol tankerine el koydu Haberin devamı. Düzce'de sel felaketi! Köprüler yıkıldı yollar kapandı 4 binden fazla kişi mahsur kaldı, anonslar yapılıyor İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi Haberin devamı. Van'da katliam gibi kaza! Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı kazada 15 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

Eski Pakistan Başbakanı Abbasi tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı Abbasi tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, hakkında yürütülen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihalesi soruşturması kapsamında tutuklandı.

Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından, yerel saatle 10.00'da İslamabad'da ifade vermeye çağırılan Abbasi, NAB'ye gitmedi.

Abbasi, mahkeme kararı açıklanana kadar tutuklama yetkisi bulunan NAB tarafından Lahor kentinde düzenleyeceği basın toplantısına giderken aracında tutuklandı.

Eski Başbakan'ın yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Abbasi, Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olduğu 2013-2017 arasında LNG tesisi ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla ifadeye çağırılmıştı.      

İddiaya göre Abbasi'nin, Katar'la yapılan 220 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 8 milyar lira) değerindeki LNG ihalesini, hissedarı olduğu şirkete kanun dışı yöntemlerle verdiği belirtiliyor. 

Bir önce ki dönemin başbakanıydı

Eski Başbakan Navaz Şerif'in Anayasa Mahkemesi tarafından Başbakanlık görevinden alınmasıyla 1 Ağustos 2017'de başbakan olarak görevlendirilen Abbasi, 1 Haziran 2018'de görevini seçim hükümetine bırakmıştı. 2 ay sonra yapılan seçimleri Pakistan Adalet Hareketi kazanmış ve lideri İmran Han başbakan seçilmişti. Başbakanlığının sona ermesiyle yolsuzluk suçlamasının yanında Ulusal Güvenlik Konseyi görüşmelerinin gizliliğini ihlal ettiği suçuyla vatana ihanetten tutuksuz yargılanan Abbasi'nin yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor. 

Pakistan'da siyasetçilerin yolsuzluklarını araştıran NAB, son bir senede yolsuzluk suçlamalarıyla üçü eski başbakan, biri eski cumhurbaşkanı olmak üzere çok sayıda siyasetçiyi ifadeye çağırdı. Bunlardan eski Başbakan Şerif, aralık ayından beri cezaevinde, eski Başbakan Benazir Butto'nun eşi eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de tutuklu yargılanıyor.  

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
İran Devrim Muhafızları Körfez'de yabancı bir petrol tankerini ele geçirdi
İran Devrim Muhafızları Körfez'de yabancı bir petrol tankerini ele geçirdi
Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak teklif: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız
Rusya'dan ABD'yi çıldırtacak teklif: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız
Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında
Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında
2019 Kurban bayramı tarihi ne ayın kaçında başlıyor?
2019 Kurban bayramı tarihi ne ayın kaçında başlıyor?
Fethullah Gülen ile Pensilvanya'da görüşünce anlamış: Bunun niyeti yok
Fethullah Gülen ile Pensilvanya'da görüşünce anlamış: Bunun niyeti yok
Polis alımı başvuru ekranı 2019 ne zaman başvuru şartları neler?
Polis alımı başvuru ekranı 2019 ne zaman başvuru şartları neler?
Yorumlar