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Canan Kaftancıoğlu davası : 'Ordulu yoksul bir ailenin çocuğuyum'

İSTANBUL CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşmasından sonra attığı twitte 'yoksul aile çocuğuyum' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen sahte içerikler delil kabul edilerek açılan davada bugün 2 . duruşma İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu. 

17 yıla kadar hapsi istenen Canan Kaftancıoğlu duruşmaya girerken 'Her şey güzel oldu, her şey güzel kalacak' demekle yetindi. Mahkeme kısa süren duruşmadan sonra davayı 6 Eylül 2019 tarihine bıraktı. 

Yoksul bir ailenin çocuğuyum
Duruşma sonrası Canan Kaftancıoğlu twitter hesabından "Beraber direnecek ve yine beraber kazanacağız!" diye yazdı. Kaftancıoğlu, yoksul bir aileden geldiğini belirtip şu mesajı attı:

Canan Kaftancıoğlu neyle suçlanıyor?

Kaftancıoğlu, 2011 ve 2012 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlamalarından yargılanıyor. Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianame 27 Mayıs'ta kabul edilmişti. Kaftancıoğlu'nun 17 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ekrem İmamoğlu bu twiti attı
Kaftancıoğlu davasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şu mesaj geldi:

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