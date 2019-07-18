Bakanlık kırmızı alarm verdi! 4 şehir için acil durum

Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.