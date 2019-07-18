Bakanlık kırmızı alarm verdi! 4 şehir için acil durum
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Öte yandan ani sel, su baskını, yıldırıma karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
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Sel baskınlarına dikkat edin
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
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