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Beşiktaş’ın yeni transferi Boyd kampa katıldı

İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş’ın yeni transferi Boyd kampa katıldı

Beşiktaş’ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, Riva’da gerçekleştirilen siyah-beyazlıların kampına katıldı.

2019-2020 futbol sezonunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta yeni transfer Tyler Boyd, Riva’da gerçekleştirilen kampa katıldı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştiren ABD'li futbolcu, daha sonra takım arkadaşlarıyla tanıştı. 

Vitoria Guimares’den transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı. 

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