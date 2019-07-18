HABER /  YEREL
ADV Aklın Yolu Üsküdar

Bursa'da 2 bin 270 yeşil reçeteli ilaçla yakalandı! Tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da 2 bin 270 yeşil reçeteli ilaçla yakalandı! Tutuklandı

BURSA'da polis ekiplerince 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 yaşındaki H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.H.'yi takibe aldı. Sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın yapan ekipler evde yaptıkları aramada 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirdi.

Ekipler ilaçlara el koyarkan H.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Muğlalı çiftçiye alım garantili “süs bitkisi” desteği
Muğlalı çiftçiye alım garantili “süs bitkisi” desteği
Selda Car çocuğunun babası kim Selda Car evli mi?
Selda Car çocuğunun babası kim Selda Car evli mi?
Rum yönetimi lideri Anastasiadis'ten son dakika çağrı
Rum yönetimi lideri Anastasiadis'ten son dakika çağrı
MKE Ankaragücü, Alihan Kubalas ile 1 yıllık anlaşma sağladı
MKE Ankaragücü, Alihan Kubalas ile 1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş’ın yeni transferi Boyd kampa katıldı
Beşiktaş’ın yeni transferi Boyd kampa katıldı
320 puanla nereye girilir 2019 ÖSYM üniversite taban puanları
320 puanla nereye girilir 2019 ÖSYM üniversite taban puanları
Yorumlar