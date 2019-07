Selda Car kimdir kaç yaşında çırılçıplak pozu olay oldu!

Mankenlik yapan Selda Car hamileyken çektiği çırılçıplak pozunu instagrama yüklendi ve yargılanmaktan korktum dedi. Peki bir anda dikkatleri üzerine çeken Selda Car kimdir, aslen nereli, kiminle evli ve kaç yaşında. İşte hamileylen çıplak poz paylaşan Selda Car hakkında merak edilenler...

seldacar:

Being woman is just amazing.. I haven’t shared this picture before as I was scared of judgement but for me it represents me as pure woman, a mother and reminds me of a day full of love shared with my dearest sisters. It represents and stands for love and only love, support and motivation in times that I needed it the most 😢 ‘We are loved’ but more important not to forget ‘self love’

In my purest, most natural state here I am feeling more woman than ever... Thank you @lararaybone for inspiring me to post, capturing this beautiful powerful moment and thank you for just being you... #tbt

Manken Selda Car hamileyken çektirdiği bu fotoğrafını yeni paylaşıp altına şöyle yazdı: “Kadın olmak harika bir şey. Bu resmi daha önce paylaşmadım, yargılanmaktan korktum ama beni saf bir kadın, bir anne olarak temsil ediyor.”

1985 yılında Hollanda’da doğdu. Moda Yönetimi ve İşletme bölümü mezunu.

2008’de düzenlenen Top Model Türkiye Yarışması’nda birinci seçildikten sonra modellik kariyerine başladı. Bir dönem marka yöneticisi olarak çalışan Car, modellik yapmayı sürdürüyor.

Bir dönem adı Burcu Esmersoy’un eski eşi Massimo Cusimano ile aşk dedikodularına karışan Selda Car verdiği bir röportajda şöyle demişti...

- Massimo ile ıtalyan Konsolosluğu’nun verdiği bir yemekte tanıştık. Burcu ile o sırada evliydi. Yaklaşık bir sene sonra Erol Günaydın’ın evinde bir barbekü partisi vardı. Massimo’yla orada karşılaştık. Ben yanına gidip hatırını sordum, ‘Burcu neler yapıyor’ dedim. ‘Biz Burcu’yla ayrıldık’ dedi. Daha sonrasında bir otelde bir arkadaşımın doğum günü partisi vardı hep beraber oraya gittik. Bir süre sonra çok yorgunum diye partiden ayrılmak istedim. Massimo’nun PR’ını yapan bir arkadaş Massimo ‘seni bıraksın’ dedi. Ben de kabul ettim. Kapıdan çıkıyorduk ki bir baktım kameralar bizi çekiyor. Sonra aynı gece başka arkadaşlarla bir bara gittik. Yarım saat sonra Massimo da geldi. Benim orada olduğumu öğrenip geldiğini ben sonradan öğrendim. Kaçmak isterken yine fotoğraflarım çekildi. Sonra da sordum neden böyle şeyler başıma geliyor diye. ‘Onun için de biraz reklam senin için de reklam dediler’ bana. Basına da sanki Massimo ve Burcu’yu ben ayırmışım gibi yansıdı. Yani aslında gerçekten aramızda birşey yoktu. Massimo’nun PR’cısının oyununa geldim.