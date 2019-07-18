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Rus turist, otel odasında kızı tarafından ölü bulundu!

Demirören Haber Ajansı
Rus turist, otel odasında kızı tarafından ölü bulundu!

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 41 yaşındaki Rus turist Luliia Stanovavo, kaldığı otel odasında kızı tarafından ölü bulundu.

Rusya'dan kızı ile tatil yapmak için Alanya'ya gelen Luliia Stanovavo, Oba Mahallesi'nde bir otele yerleşti. Dün gece annesini göremeyen kızı, saat 22.00 sıralarında kontrol etmek için odasına gitti. Annesini yerde hareketsiz bulan genç kız, durumu otel yetkililerine haber verdi.

Otopsi yapılacak
Görevlilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Stanovavo'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Luliia Stanovavo'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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